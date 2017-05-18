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Как белорусские самбисты готовятся к чемпионату Европы по самбо, который стартует 19 мая в Минске?

18.05.2017 - 12:32

Новости Беларуси. С 19 по 21 мая в минском Дворце спорта пройдет чемпионат Европы по самбо. За континентальный пьедестал будут бороться представители 29 стран (всего около пятисот спортсменов). Команда Беларуси выступит во всех весах, включая боевой раздел, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основную нагрузку ребята получили в период подготовки к чемпионату Европы, теперь главное – результат. Команда укомплектованна титулованными бойцами, костяк – борцы с многолетним стажем. У мужчин в тяжелых весах значится всем известный чемпион мира и Европы, участник Олимпийских игр Юрий Рыбак. Чуть легче – Андрей Казусенок, чтобы написать его титулы, не хватит и целого листа формата А4. Континент и планета рукоплескали беларусу не раз.

Говорят, что спортивная жизнь у женщин коротка. Татьяна Тимошенко разрушает эти стереотипы, как карточный домик. В прошлом остались институт и рождение ребенка, сегодня спортсменка в идеальной форме и ее возраст определить невозможно.

Вместе с форумом в Минске пройдет конгресс Европейской федерации самбо, где будут затронуты ключевые вопросы развития этого вида спорта. Торжественная церемония открытия соревнований намечена на 17.30 19 мая. Вход свободный. Сколько медалей окажется в копилке хозяев, узнаем совсем скоро.

Как белорусские самбисты готовятся к чемпионату Европы по самбо, который стартует 19 мая в Минске?

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