Как белорусы реагируют на первое серьёзное похолодание
Новости Беларуси. В Беларуси минувшей ночью столбик термометра опускался до -10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нормальная для этого периода года температура многим показалась неожиданностью на фоне очень мягкой и комфортной осени. Еще за день до похолодания среднесуточная температура, например, в Гомеле превышала многолетнюю норму на целый градус.
Как встретили белорусы первые холода, узнавал Александр Добриян.
Александр Добриян, корреспондент:
После теплой осени нынешним утром многие белорусы впервые осознали, насколько близко зима. У кого-то не завелся автомобиль, кто-то был вынужден поднять температуру в системе отопления, а кто-то впервые в сезоне одел теплое пальто. Еще бы – минувшей ночью столбик термометра опустился до минус десяти. Зима действительно не за горами.
После пасмурных и туманных дней солнце радует глаз и мороз уже не кажется чем-то нежелательным.
Неожиданности никакой не было, прогноз учитывал, заранее подготовился: залил жидкость стеклоомывателя морозоустойчивую, резину сменил, аккумулятор в исправном состоянии.
Вот с ребенком сегодня вышли в поликлинику и увидели первый лед. Для него было большой неожиданностью и в общем-то радостью. Беседу о том, как опасен тонкий лед, мы с ним уже провели.
Погода шикарная. Идешь, дышишь полной грудью. Единственное плохо, что нет снега.
Отсутствие снега беспокоит не только горожан: озимым культурам тоже в лютые морозы не помешало бы надежное снежное одеяло. Однако температуры пока не критичны.
Василий Борисов агрономией занимается более 40 лет и считает: нынешняя мягкая осень позволила растениям набрать достаточно сил, чтобы пережить и не такие испытания.
Василий Борисов, заместитель директора сельхозпредприятия:
Считаю, что мороз до 10 градусов не сильно повлияет на хорошо раскустившееся крепкое растение. Эта погода по верху. А главное у озимых узел кущения, он находится на 2-3 сантиметра ниже. Там температура будет на 2-3 градуса больше – 5-7 градусов.
А в Витебском зоопарке первого снега не стали дожидаться ни сурок, ни медведь, ни енотовидные собаки. С наступлением холодов животные впали в спячку. Их соседи – макаки, дикобразы и нутрии – переедут на зимние квартиры с улучшенными условиями: специально для них купили новую печь.
Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
В этом году мы для кенгуру построили новое жилье. Это более комфортный домик, больше по площади, чем был. Я так думаю, что через пару недель мы уже переедем в теплое жилище.
Нынешнее похолодание можно назвать лишь генеральной репетицией зимы. Морозная погода продержится еще лишь несколько дней, и уже к середине следующей недели снова значительно потеплеет.
До –13 градусов, ветер и мокрый снег. Погода в Беларуси на выходные
Новости Беларуси. Морозная погода испытывала белорусов 22 ноября. К утру местами по стране столбики термометров приблизились к отметке в –10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первое такое значительное понижение температуры воздуха нынешней осенью.
Пришла зима? Морозная погода ожидается в большинстве районов страны
Подобная погода сохранится и в предстоящие выходные. Местами ночью ожидается до –13 градусов. Будет ветрено. Не обойдется и без предвестника зимы – мокрого снега.