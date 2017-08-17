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Как бороться с прокрастинацией и перестать откладывать важные дела «на потом»?

17.08.2017 - 13:14

Нужно бы сходить на фитнес, меня ведь давно не устраивает фигура… Или, наконец, заняться вокалом… Давно пора начать вязать свитер бабушке ко Дню рождения... Нет, вдруг не получится. Да и мой сериал скоро начинается.

Примерно так думает человек, страдающий прокрастинатицией. Откуда берётся подобная проблема и как с ней бороться?

Прокрастинация или склонность к постоянному откладыванию дел «на потом» стала для Ольги Тимофеевой настоящей преградой к мечтам и успехам. Кроме того, ушло спокойствие.

Ключевое отличие прокрастинируещего человека от того, который просто ленится, в том, что он рад бы сделать нужные дела, но не может начать.

Корень  проблемы кроится во множестве причин: от неуверенности в себе и неодобрения общества до банальной нехватки мотивации.

Бороться с прокрастинацией однозначно надо. Здесь действенен так называемый тайм-менеджмент. Американский государственный и военный деятель Эйзенхауэр разработал матрицу, состоящую из четырёх квадратов. Основание – оси важности и срочности. Квадрат А – важные и срочные дела, В – важные, но не срочные, С – срочные, но не важные, D – не срочные и не важные.

К примеру, вам нужно доделать дома ремонт, вместо этого вы залазите в социальные сети, оставляете отзыв на сайте, начинаете примерять вещи, протирать горшки с цветами… То есть занимаетесь вроде бы приятными мелочными делами, но только не основными.

Можно попробовать расписать свой день, чтобы искоренить подобную проблему.

Ни в коем случае не расценивайте составленный план как приговор, от которого нельзя отступать  – это скорее инструмент, помогающий не тратить время впустую.

Если вы страдаете прокрастинацией – лучше признаться себе в этом и бороться с ней. Ведь это реальная преграда успеху.

Это одна из любимых фраз героини произведения «Унесённые ветром» Скарлетт О’Хара. Можно предположить, что в определённой степени и она страдала прокрастинацией. Только если в кино это допустимо, в реальной жизни – нет.

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