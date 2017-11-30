﻿ Как будем отдыхать и работать в 2018 году: правительство утвердило график переноса рабочих дней | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Как будем отдыхать и работать в 2018 году: правительство утвердило график переноса рабочих дней

30.11.2017 - 09:37

Новости Беларуси. Новый 2018 год белорусы беззаботно смогут отмечать два дня. Правительство утвердило праздничный трудовой график. Итак, вторник 2 января – выходной, его отрабатываем позже, в субботу, 20 числа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большие выходные будут и весной. В пятницу, которая следует за 8 марта, отдыхаем. Рабочей будет суббота 3 марта. Изменения коснутся и апреля. Понедельник, предшествующий Радунице, – выходной. Вместо 16 апреля – на работу 14 апреля (это суббота). Праздник Первомай также будем отмечать три дня – воскресенье, понедельник, вторник. По похожей схеме переносятся рабочие дни в июле. Католическое Рождество и уже будущий новый 2019 год также будет время отметить с размахом.

Как будем отдыхать и работать в 2018 году: правительство утвердило график переноса рабочих дней
Перенос рабочих дней
Фото. Перенос рабочих дней

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сиделка в Минске. Кто готов работать?
Инструктаж и обучение на работе: кто и когда должен проводить, и как доказать, что их не было
Ремесленники: «Открытый разговор»
«Любой человек в своей жизни дважды бывает ремесленником»
«Делать клетки такие, чтоб там, может, телевизор работал для котов и собачек»
«У Вас будет очень здоровый сон после того, как сошьёте 3 пары тапочек»: почему ремесленникам нельзя делать обувь?
«Нельзя придумать новый контролирующий орган, который будет проверять: сам ты эту ложечку сделал или купил в Китае»
Ремесленник: «Почему, если у меня сегодня есть 20 рублей, я не могу в пенсионный фонд заплатить 20 рублей?»
Все новости по теме Работа в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru