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Как будем трудиться в 2018 году? В Беларуси установили расчетную норму рабочего времени

24.11.2017 - 20:13

Новости Беларуси. Декрет о предпринимательстве может кардинально изменить бизнес-климат в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие уже называют этот документ революционным: он значительно облегчит процесс регистрации своего дела, снизит контроль. При этом обеспечит механизмы для государственно-частного партнерства. И еще одна хорошая новость для действующих и будущих предпринимателей – до 2020 года не будут повышать и вводить новые налоги.

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Как будем трудиться в 2018 году? В Беларуси установили расчетную норму рабочего времени

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