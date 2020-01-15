Как будет насчитываться зарплата бюджетникам с января 2020-го. Рассказывает Андрей Лобович
Новости Беларуси. С 1 января 2020 года изменилась система оплаты труда работников бюджетной сферы. Врачам, учителям, соцработникам и другим труженикам (проще говоря, бюджетникам) свои первые заработки, рассчитанные по-новому, еще только предстоит получить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Собственно, об этом в нашей традиционной рубрике «Мнение» мы поговорим с первым заместителем министра труда и социальной защиты Андреем Лобовичем.
Из чего теперь будет складываться зарплата бюджетника
Сергей Прохоров, СТВ:
Итак, уже в феврале бюджетники получат свою первую зарплату, рассчитанную по новой системе. Из чего теперь будет складываться зарплата бюджетника? Какие основные новеллы?
Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Основные элементы заработной платы работников бюджетной сферы – это оклад, который будет рассчитываться достаточно просто. Тарифный коэффициент, умноженный на базовую ставку – это постоянная часть заработной платы каждого работника бюджетной сферы. И стимулирующие, компенсирующие выплаты. Стимулирующие выплаты у нас состоят из надбавок и премий, компенсирующие – из доплат.
Сергей Прохоров:
Их же стало меньше. По-моему, в три раза.
Андрей Лобович:
Да, по отдельным отраслям бюджетной сферы количество этих стимулирующих выплат уменьшилось. Где-то и в три раза, в отдельных отраслях.
Сергей Прохоров:
Это как-то компенсируется? Зарплата не станет от этого меньше?
Андрей Лобович:
Зарплата от этого меньше не станет, и это основной посыл указа Президента, которым вводится новая система оплаты труда в бюджетной сфере. Он гласит: не допустить снижения заработной платы при переходе на новые условия оплаты труда.
Количество стимулирующих выплат, которое было у нас до 1 января 2020 года, в отдельных отраслях достигало и 30, и 40. Причем они считались от различных баз: где-то от тарифного оклада, где-то – от ставки первого разряда. Настолько загромождало саму структуру заработной платы, что иногда и тем же бухгалтерским работникам было сложно правильно начислить, посчитать заработную плату конкретным работникам.
В новой системе стимулирующие и компенсирующие выплаты оптимизированы. Их количество гораздо меньше, они установлены постановлениями отраслевых министерств бюджетной сферы. Это не говорит о том, что меньшее количество этих выплат приведет к снижению заработной платы. Они установлены в других размерах, которые позволяют сохранить тот уровень заработной платы, который был достигнут в декабре.
Оклад теперь занимает гораздо большую долю в структуре зарплаты. Примерно около 50-60 %
Хочу обратить внимание на то, что новая система оплаты труда сделана таким образом, что постоянная часть заработной платы – оклад – занимает гораздо большую долю в структуре заработной платы, чем это было до января 2020 года. Примерно около 50-60 % в структуре зарплаты будет занимать оклад.
Сергей Прохоров:
А было?
Андрей Лобович:
А раньше – порядка 20-30 %, в зависимости от должности конкретной.
Сергей Прохоров:
Существенное изменение.
Андрей Лобович:
Объем бюджетных ресурсов, который заложен в бюджете 2020 года… В среднем по итогам 2020 года средняя заработная плата в бюджетной сфере на 10 % будет выше, чем по итогам 2019-го.
Сергей Прохоров:
В целом последнее слово за руководителем? Ну и за работником.
Андрей Лобович:
Конечно. Будет оцениваться эффективность работы каждого сотрудника бюджетной организации.
Если в номинальном выражении сумма надбавки станет меньше, то разница должна быть компенсирована за счет других стимулирующих выплат
Сергей Прохоров:
За счет того, что так существенно и заметно сокращаются компенсирующие и стимулирующие выплаты, не станет ли зарплата меньше?
Андрей Лобович:
Зарплата меньше не станет, и даже те выплаты, которые существовали до 1 января, в какой-то степени переходят в новую систему оплаты. А если даже в номинальном выражении сумма этой надбавки станет меньше, то эта разница должна быть компенсирована за счет других стимулирующих выплат.
Основное требование, которое должно быть соблюдено – это сохранение достигнутого уровня заработной платы по итогам 2019 года при переходе в 2020 году, конкретно за январь.
Сергей Прохоров:
Планируется ли какой-то специальный контроль за тем, как организации будут начислять и выплачивать бюджетникам зарплату по-новому? Хотя бы в какой-то первый установочный период.
Андрей Лобович:
Система контроля, в первую очередь за бюджетными деньгами, существовала всегда и существует в любом государстве. Здесь ничего не поменяется. Соответствующие органы, наделенные полномочиями по контролю за расходованием бюджетных средств, будут осуществлять свою же деятельность, только в рамках нового законодательства, которое вступило в силу с января.
Сергей Прохоров:
То есть все в рабочем порядке?
Андрей Лобович:
Конечно.
Как будут рассчитывать оплату труда бюджетникам в 2020 году? Разбираемся вместе
Новости Беларуси. С 2020 года изменится система оплаты труда работников бюджетных организаций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И бюджетники опасаются, что из-за этого будут получать меньше, чем прежде. Сомнения развеял глава государства.
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Юлия Огнева, СТВ:
По новой системе зарплата будет состоять из трех основных частей: оклада, стимулирующих и компенсирующих выплат. Чтобы стало понятнее, давайте о каждой из них подробнее.
Сейчас оклад бюджетников рассчитывается, исходя из тарифной ставки первого разряда. Это 41 рубль. С нового года при исчислении будет использоваться базовая ставка. Это 185 рублей. Очевидно, цифра значительно выше.
Вместе с базовой ставкой на оклад влияет тарифная сетка. Она делит профессии на категории в зависимости от степени сложности. Сейчас в тарифной сетке 27 разрядов, после нового года останется 18. Для каждого из них определен коэффициент. И вот на него будет умножаться базовая ставка. Итоговая цифра и будет окладом.
Например, 185 (базовая ставка) умножить на 3 (самый высокий коэффициент) равно 555. Чем выше разряд, чем тем выше оклад. Новой системой заложено, что переход на новый уровень будет увеличивать оклад примерно на 6 %. Конечно, нужно постоянно прокачивать навыки – без этого в наше время просто никак, но, согласитесь, гораздо интереснее, если знаешь, что это очевидно отразится на сумме в расчетном листке.
Дальше – стимулирующие и компенсирующие выплаты. В чем разница, понять несложно. Первые направлены на то, чтобы простимулировать работника, вторые – чтобы компенсировать издержки. Например, пожалуй, самая известная стимулирующая выплата – надбавка за стаж. Чем дольше работаешь в бюджетной сфере, тем она выше: минимум 10 % от базовой ставки (для тех, кто проработал не более 5 лет), максимум – 30 % (у кого стаж работы превышает 15 лет). В деньгах это от 18,5 до 55,5 рублей.
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Установлен также фиксированный процент, определяющий максимальный размер премии, – 5 % от оклада. Именно это нововведение, как мне кажется, и вызывает настороженность. Сейчас ведь как: во многих организациях как раз на премии зарплата и держится. А тут всего 5 %. Но. По новой системе значительно выросли проценты по надбавкам за сложность и напряженность труда. Если раньше максимум был 50 % от оклада, то с января – до 200 %. Согласитесь, возможности для маневра есть.
Что касается компенсирующих выплат, то это, например, доплаты за вредные условия труда или работу в выходные и праздничные дни. То есть работодатель компенсирует своим сотрудникам неудобства, связанные с исполнением служебных обязанностей.
И вот сейчас еще раз о главном: изменится ли зарплата работников бюджетных организаций с 1 января 2020 года? Изменится. Она вырастет. Правда, поначалу не намного, потому что только за счет пересмотра системы. Вот, к примеру, цифры, озвученные в Минздраве: зарплата врача общей практики, работающего на одну ставку, составит от 970 до 1510 рублей. До этого – от 950 до 1470. В целом по 2020 году зарплата бюджетников вырастет минимум на 10 %.
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Что в сухом остатке: изменилась система оплаты труда, но сумма на банковской карте от этого меньшей не станет. В конце концов, так ли важно, сколько строк в расчетном листе, если в графе «к выдаче» – привычная цифра. С перспективой роста.