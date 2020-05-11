Как будет проходить избирательная кампания в Беларуси в условиях коронавируса
Новости Беларуси. В Беларуси началась президентская избирательная кампания. С этого дня претенденты на пост главы государства могут подавать заявления о регистрации инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Далее – сбор подписей, который стартует с 21 мая и продлится почти месяц.
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Чтобы вступить в борьбу за президентский пост, кандидатам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей избирателей.
Нынешняя президентская кампания будет заметно отличаться от всех предыдущих. Она пройдет в условиях мировой пандемии коронавируса. Так, во время сбора подписей члены инициативных групп должны будут соблюдать меры безопасности, носить защитные маски и перчатки.
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Заседания областных, районных, городских исполкомов по вопросам, связанным с выборами, пройдут в закрытом режиме: без наблюдателей, представителей партий и общественных объединений. При этом будут организованы онлайн-трансляции.
Выборы Президента Беларуси назначены на 9 августа.
ЦИК о регистрации инициативных групп: уже есть три пакета документов, в ближайшее время ожидаем ещё
Новости Беларуси. В Беларуси началась президентская избирательная кампания. С 11 мая дня претенденты на пост главы государства могут подавать заявления о регистрации инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как будет проходить избирательная кампания в Беларуси в условиях коронавируса
Некоторые инициативные группы уже подали свои заявления в Центризбирком.
Иван Толкач, заместитель заведующего отделом Центризбиркома Беларуси:
На сегодня у нас уже есть три пакета документов, в ближайшее время мы ожидаем еще. Пока сказать о том, сколько будет всего претендентов и как распределится подача документов в эти дни, сложно. Документы принимаются до 15 мая, до пятницы включительно, с 09:00 до 19:00.
Выборы Президента Беларуси назначены на 9 августа.