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Как будет работать система штрафов за движение по полосе для общественного транспорта

08.08.2017 - 21:55

Новости Беларуси. За попытку выйти за белую полосу для общественного транспорта на проспекте Независимости водители рискуют поплатиться рублем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для эксперимента выбран участок от Энгельса до Янки Купалы.

Нарушения фиксируются автоматически. Те, кто для движения на личном авто выбрал выделенную полосу для общественного транспорта, получат почтовое сообщение с суммой штрафа в 115 рублей. Если водитель попался повторно – больше 400 рублей. Еще на 12 полосах для общественного транспорта в городе система начнет работать позже, после теста.

Александр Пылаев, начальник сектора диспетчерского управления ГУ «Столичный транспорт и связь»:
В автобусе маршрута № 100 в часы пик у нас перевозится около 150 пассажиров. Это примерно соответствует 100 легковым автомобилям, которые проезжают. Автобусу нужен приоритет, чтобы у него было как можно меньше помех движению.

Значительно увеличится скорость сообщения.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Будет работать мобильная система так же, как работают сейчас работают мобильные датчики, которые фиксируют правонарушения. И потом должностное лицо при анализе и изучении всех этих видеофайлов, различных кадров, будет отсеивать данные материалы согласно законодательству.

Как будет работать система штрафов за движение по полосе для общественного транспорта

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