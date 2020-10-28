Как будет работать система жилищных сбережений и кто сможет ей пользоваться? Эксперт рассказывает простым языком
Новости Беларуси. Система жилищных строительных сбережений: что это такое и кто может ей воспользоваться? Что вообще сегодня происходит на рынке недвижимости? Об этом и не только в студии Новости «24 часа» рассказал Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси.
Как будет работать система жилищных сбережений?
Илона Волынец, СТВ:
На днях вышел указ о государственной системе жилищных строительных сбережений (подробнее здесь). Можете ли вы доступным человеческим языком рассказать, как он будет работать?
Вадим Тачкин, член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси:
Вкратце – это система накопления. То есть это возможность собрать первоначальных взнос на будущую квартиру и на недостающую сумму получить кредит на приобретение либо строительство выбранной квартиры. И дальше система строительных сбережений или накоплений, если говорить простым языком, определяет, в какой последовательности, каким образом вот эта мечта – купить квартиру, накопить на нее и получить эту поддержку в виде кредита – трансформируется в конкретный объект недвижимости, который участник этой системы стройсбережений получает как конечный результат.
Этот вариант ориентирован на тех, у кого практически нет денежных средств на покупку
Илона Волынец:
А для кого это актуально: для тех, у кого есть определенная сумма или тех, у кого вообще еще ничего нет, но кто задумывается о собственных квадратных метрах?
Вадим Тачкин:
Этот вариант ориентирован на тех, у кого практически нет денежных средств на покупку, но которые планируют собрать некую сумму и дальше приобрести уже с кредитной поддержкой. Те, у кого первоначальный взнос уже имеется, сейчас на рынке, в общем-то, могут использовать инструменты финансирования – это и кредит, и лизинг (те банковские продукты, которые требуют собственного участия, тот самый первоначальный взнос, который необходимо каким-то образом накопить). В большинстве своем граждане накапливают его путем приобретения валюты. Сейчас им предлагается инструмент, механизм, который позволяет с выгодой для себя накапливать ровно для этой же цели.
Илона Волынец:
А в чем выгода?
Вадим Тачкин:
Появляется такой новый термин, как премия государства. Это добавочная к тем депозитным процентам, которые будут ему выплачены банком за то, что он разместит денежные средства вот на этом вкладе. Если срок накопления от 5 лет и выше, премия уже не выплачивается. То есть она ориентирована как раз на период до 5 лет.
В среднем он составляет от 3 до 6-7 лет, вот этот срок накопления первоначального взноса. В спокойном режиме, не отказывая себе во всем, не экономя на чем только можно, работающий человек, семья из двух-трех человек сможет этот взнос собрать.
Работоспособность, устойчивость системы обеспечивается государством
Илона Волынец:
Некоторые белорусы скептически относятся к каким-то вкладам. Им кажется, что надежнее будет хранить свои сбережения под подушкой. Как будут защищены люди, которые все-таки решатся таким способом копить на свое жилье?
Вадим Тачкин:
Самое главное – это система государственная. Ее работоспособность, устойчивость обеспечивается государством. Это и контроль, это и инструменты, скажем, сохранения тех денежных средств участников, которые будут туда поступать. Размещение свободных ресурсов будет в Банке развития Республики Беларусь в государственных ценных бумагах Республики Беларусь. То есть это серьезные аргументы в пользу того, что это не какая-то пирамида, которая, собравшись, вдруг одномоментно рухнет.
Ситуация с долгостроем «Аркадия» не связана, по моему мнению, с какими-то мошенническими действиями
Илона Волынец:
Жилищные облигации все еще существуют? Потому что в Минске все сразу вспоминают ситуацию с долгостроем «Аркадия», который до сих пор продолжается. Люди до сих пор не могут вселиться в свои квартиры.
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Вадим Тачкин:
Да, действительно, там проблемная ситуация. Она возникла не одномоментно. Она не связана, по моему мнению, с какими-то мошенническими действиями – она имеет множество факторов, которые повлияли на результат. Объект будет достроен, государство взялось за этот долгострой. То есть люди в итоге квартиры получат, никто обманутым не останется.
С инструментом жилищных облигаций произошла некая подмена понятий
Что касается самого инструмента жилищных облигаций, то здесь действительно произошла некая подмена понятий. То есть инструмент рынка ценных бумаг, связанный с заимствованием денежных средств у населения юридическим лицом, работал как возможность заплатить за строящуюся квартиру. Изначально большинство граждан ставило цель перед собой построить жилье. В результате того, что это можно применять, законом не запрещено, вместо прямых инвестиций они приобретали жилищные облигации.
На самом деле инструмент работоспособный, достаточно безопасный. Но, к сожалению, вот эти частные случаи его компрометируют. То есть это как альтернатива. Там есть и банковское обеспечение, там есть и залог застройщика имуществом, который обеспечивает эту эмиссию ценных бумаг. И самое важное, почему этот инструмент необходимо сохранить – он очень помогает крупным предприятиям планировать свою деятельность и развиваться. То есть этот инструмент заимствования позволяет приобретать оптом строительные материалы, выпускать какую-то продукцию на будущее, экономить за счет масштабов закупок и формировать объем строительных материалов, который можно впоследствии применить в своих объектах, которые строятся не сегодня, не завтра, а, может быть, через год и через два. Это для крупного предприятия имеет важное значение.
Думаю, что в первом квартале 2021 года мы увидим какие-то уже надежды на движение вперед на рынке недвижимости
Илона Волынец:
Как оцениваете ситуацию на рынке недвижимости?
Вадим Тачкин:
Я бы назвал это сейчас затянувшейся паузой. То есть люди не отказались от совершения сделок, их действительно интересует жилищный вопрос. Но в связи с тем, что банковская система сейчас в силу ряда причин практически свернула свою деятельность в части жилищного кредитования, тот самый важный инструмент поддержки покупателей, участников долевого строительства сейчас на рынке отсутствует.
Поэтому в основном сейчас сделки совершаются по тем квартирам, где покупатель может рассчитаться собственными денежными средствами. Таких, конечно, очень мало. Все уже привыкли, некоторые даже и не понимают, как можно купить квартиру, собирая на нее всю свою жизнь. Сейчас все-таки люди рассуждают, что разумнее взять кредит и уже через какое-то короткое время получить этот объект недвижимости и дальше продолжить решать какие-то свои задачи.
Я думаю, что мы увидим какие-то шаги государства. Та же ставка рефинансирования пока стабильна и не увеличивается, это хороший признак. Просто сейчас нужно время, чтобы рынок немножко адаптировался, сама система кредитования прошла кризисный период. Я думаю, что в первом квартале следующего года мы увидим какие-то уже надежды на движение вперед.
Сейчас мы это видим в качестве последствия тех событий, которые начались в марте-апреле этого года
Илона Волынец:
Такая ситуация же не только в Беларуси. Пандемия внесла коррективы во все сферы по всему миру – другие страны тоже столкнулись с чем-то похожим.
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Вадим Тачкин:
Да, это экономический кризис. Он не прошел нас стороной, мы ощущаем его последствия. Плюс действительно этот фактор, связанный с тем, что очень многие страны перестали работать, людей просто закрыли дома – это тоже влияет. Сейчас мы это видим в качестве последствия тех событий, которые начались в марте-апреле этого года. Конечно, необходим какой-то период, чтобы и мы вышли из этого состояния, снова демонстрируя какой-то рост.
«Когда он насобирал 30%, оставшуюся сумму уже может взять в банке». В Беларуси запускается система жилищных сбережений
Новости Беларуси. В Беларуси запускается система жилищных строительных сбережений. Это предусматривает указ Президента. Глава государства подписал его 26 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ предусматривает несколько норм. Одна из них – возможность открыть специальный счет в банке в виде вклада. Средства из него можно будет использовать на строительство жилья как целевые кредиты с процентами ниже рыночных. Минимально необходимая сумма накоплений для его получения составит не менее 30 % от стоимости «квадратов», а проценты за пользование жилищным кредитом не превысят проценты по вкладу.
При этом указом установлены равные права всех категорий граждан для участия в госсистеме жилищных строительных сбережений, в том числе и банков страны. Всем им будет начисляться премия от государства, освобождаемая от подоходного налога. Причем от него также будут освобождены проценты, которые будут поступать белорусам на банковские вклады жилищных строительных сбережений.
Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
Гражданин может насобирать в течение пяти лет примерно. Не более пяти лет он собирает деньги и потом, когда он насобирал 30 %, оставшуюся сумму уже может взять в банке – денег под процент ниже рыночного (какой конкретно сейчас не буду назвать, потому что это рыночный все-таки кредит и на условиях банков конкретно, которые этим будут заниматься). Банки у нас не ограничиваются. Это любой банк, который в этом будет заинтересован. Еще примечательно в этой системе жилищно-строительных сбережений то, что в ней могут участвовать не только нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а и не нуждающиеся.
Указ вступит в силу с 1 января 2021 года.