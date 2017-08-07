Как будет выглядеть 200-килограммовый торт к юбилею Минска

Новости Беларуси. Минск отмечает 950-летний юбилей. До основных мероприятий чуть более месяца, но большой город уже живет праздничными новостями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сладкий подарок готовят минчанам кондитеры.

Гигантский 200-килограммовый торт шириной 3 метра испекут к юбилею Минска.

Высота сладкой конструкции составит более 1,5 метров. Лакомство украсят съедобными достопримечательностями столицы. К слову, праздничные торты, пока весом килограмм, с логотипом в честь юбилея Минска уже на прилавках города.

Как минчане оценили новинку узнать можно здесь.

Екатерина Савош, маркетолог КУП «Минскхлебпром»:

Торт будет помещен на специальную конструкцию, сделанную в форме цветка с 9 лепестками, на которых будут расположены элементы торта с изображениями значимых для города мест. В День города торт будет представлен сначала просто для демонстрации,

а потом каждый желающий сможет попробовать кусочек.

Большой праздничный торт можно будет попробовать на Фестивале хлеба, который пройдет у Дворца спорта 9 сентября. Столичные кондитеры порадуют сладкоежек и сувенирными пряниками с изображениями столицы.