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Как будут обеспечивать безопасность в Беларуси в новогоднюю ночь?

28.12.2017 - 10:40

Новости Беларуси. В период новогодних праздников белорусские правоохранители переходят на усиленный вариант несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний день уходящего года и первые дни наступающего особое внимание будет уделено местам массовых гуляний. Тем, кто предпочитает большую компанию в центре города, придется несколько минут задержаться у турникета: минимум формальностей, но во имя безопасности.

В режиме ожидания в новогоднюю ночь будут и медики. Так, в местах массовых гуляний будет дежурить скорая помощь. А приемные отделения, травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены квалифицированными специалистами.

Как будут обеспечивать безопасность в Беларуси в новогоднюю ночь?

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