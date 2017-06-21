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Как делается качественный сыр: экскурсия по цехам молочной компании в Белыничах

21.06.2017 - 16:45

Новости Беларуси. Медицинские, промышленные и даже гастрономические – такие профильные туры могут стать основой белорусского туризма. Об этом говорили во время дня информирования в Белыничах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На предприятии «Бабушкина крынка» состоялась встреча коллектива с генеральным директором телекомпании «Столичное телевидение» Юрием Козиятко.

Белорусские молочные продукты – бренд с мировым именем, а значит, это направление будет интересно представителям разных стран. Увидеть, кто и как делает качественный сыр, захотят многие.

Предприятие в Белыничах – филиал крупного молочного холдинга – современное автоматизированное производство. Здесь выпускают более 30 видов сыров – 20 тонн в сутки. Большая часть продукции идет на экспорт.

Для гостей из столицы организовали экскурсию по цехам, а перед работниками предприятия выступили звезды отечественной эстрады.

Как делается качественный сыр: экскурсия по цехам молочной компании в Белыничах

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