Как делают лекарства: видеоэкскурсия по Борисовскому заводу медпрепаратов

Новости Беларуси. На производстве медицинских препаратов побывали корреспонденты программы «Центральный регион».
Новости Беларуси. На производстве медицинских препаратов побывали корреспонденты программы «Центральный регион».
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|39 наименований: в Беларуси выявлены лекарства с ценой выше рекомендованной
|Минздрав: цены на некоторые белорусские лекарства выше украинских и российских аналогов
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