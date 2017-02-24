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Как диагностировать профессиональное заболевание?

24.02.2017 - 17:56

Новости Беларуси. Если человек считает, что у него профессиональное заболевание. Куда нужно обратиться, рассказали во время «Открытого разговора».

Жанна Иванова, внештатный профпатолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Каждый работник в нашей стране имеет право обратиться в кабинет профпатолога или к врачу отделения профилактики любой территориальной поликлиники. Если он является работником крупного предприятия и имеется на предприятии медицинская санитарная часть – должен обратиться к терапевту медсанчасти.

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