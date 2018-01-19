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Как доказать стаж работы в СССР, если нет записей в трудовой?

19.01.2018 - 20:04

Новости Беларуси. Что сделать, чтобы подтвердить трудовую занятость в советский период, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:
Основной документ, подтверждающий стаж работы – трудовая книжка. Для подтверждения заработка за определённый период – это должны быть справки о заработной плате, основной документ у нанимателя. Но, если мы говорим о том, что они не сохранились, и нет уже нанимателя, и архивные учреждения говорят о том, что у них нет таких данных – как по заработку, так и по каким-то другим периодам, тогда необходимо обращаться в суд.

В качестве доказательства могут предъявляться различные документальные подтверждения этого заработка.

Допустим, профсоюзные взносы, в пенсионный фонд, свидетельские показания.  

Пенсионный стаж в Беларуси: «Открытый разговор»

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