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Как долго можно сидеть на больничном в Беларуси?

26.05.2017 - 20:56

Новости Беларуси. Итальянский шахтер установил специфический рекорд: он находился на больничном 35 лет. Мужчина устроился на работу и заявил, что страдает клаустрофобией. На какой максимальный срок могут выдать больничный в Беларуси, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ирина Киреева, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Нет, такого рекорда в нашей стране поставить нельзя. Максимальное количество дней по непрерывной временной нетрудоспособности у нас – 120 дней.

По туберкулёзу немного больше – 180 дней.

Дальше, когда пациент достигает этой крайне цифры, учреждение медицинское, которое его наблюдает и выдало листок, обязано отправить в медико-реабилитационную экспертную комиссию. И МРЭК выносит заключение: либо продлевает временную нетрудоспособность, либо признаёт человека инвалидом, либо признаёт его трудоспособным   

Больничные в Беларуси – как оплачивают и по каким критериям выдают?

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