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Как две пары из Минска выиграли внедорожники? Реальная история

23.01.2018 - 20:51

Ювелирная сеть «Царское золото» провела розыгрыш трех внедорожников, победителями оказались две пары из Минска.

Как они выиграли и какие впечатления от выигрыша? Какие акции собирается готовить ювелирная сеть к 14 и 23 февраля? 

Ирина Воронина:
Удобная безумно. Здесь такая боковая поддержка классная!

В новый год с новой машиной. Воплотить мечту в реальность помогла ювелирная сеть «Царское золото». Месяц назад проходила рекламная игра «Купи и выиграй», где каждый покупатель украшений из золота или швейцарских часов участвовал в розыгрыше трех внедорожников Kia Sportage.

Молодой паре актеров из Минска до сих пор кажется, что это волшебный сон. Когда покупали обручальные кольца, продавец словно предвидела победу.

Ирина Воронина, Александр Урбанович:
Она так и сказала: «Покупайте, кольца очень идут. Еще выиграете красную машину – приезжайте прямо к нам, похвастаетесь». И я выиграла красную машину! Есть теория, что нужно очень-очень сильно верить и просить всех, кого можно. Я просила. Ну вот правда, люди: верьте, верьте! Все выиграете, это так круто!

Смотрели прямой эфир, и когда показали карточку, но еще не назвали, я так: «Какой-то знакомый почерк!» Ну а потом просто визг, не было ничего, кроме визга. Ну, я иногда смогу позволить своему мужчине поуправлять. Но вообще красная машина – это же женское, да?

Счастливчиками стала и семья Красовских. Они даже думают дать новому авто свое имя.

Ольга и Юрий Красовские:
Черныш. Нет, Золотыш!

Покупать ювелирные украшения в «Царском золоте» для минчан стало уже хорошей традицией. Так накануне Нового года при выборе колечка предложили поучаствовать в рекламной игре «Купи и выиграй». О победе пара даже не задумывалась, но муж очень хотел подарить жене новенький автомобиль. А, как известно, чудеса часто случаются с теми, кто привык рассчитывать только на свои силы.

Ольга и Юрий Красовские:
Не поверил. Просто я думал, что меня разыгрывают, вот и все.

Тоже пришел домой, сказал новость. Я говорю: «Такого быть точно не может». Потом, когда мы стали отматывать, смотреть…

Тогда только поверили, а так – нет. Наверное, отправиться в первый раз к родственникам всем своим, к друзьям, знакомым.

Ирина Воронина:
Мы думали за границу куда-нибудь, в живописное место. Будем фотографироваться на фоне природы и машины.

Дарить радость своим покупателям для ювелирной сети «Царское золото» – главное счастье. На протяжении нового 2018 года белорусов ожидает немало приятных сюрпризов. Уже сейчас сотрудники компании готовят праздничные акции ко Дню святого Валентина, 23 февраля и 8 марта. Так что поспешите за изысканными украшениями из новых коллекций.

Кристина Семенцова, начальник отдела маркетинга ювелирных сетей «Царское золото» и «Золотая мечта»:
Сначала мы немножечко сомневались, проводить или нет. Но мы рискнули, и отзывы только самые положительные. Люди участвовали, и мы от наших консультантов слышали какие-то интересные истории, когда люди делали покупку только чтобы поучаствовать в розыгрыше автомобиля.

Мы думаем про квартиры.

Но тут вы сами понимаете: три внедорожника или одна квартира на такое количество людей. И мы всегда сомневаемся, потому что хочется осчастливить намного больше людей. Возможно, мы будем разыгрывать путевки, украшения. Сейчас рассматриваем все возможные рекламные игры.

Как известно, кто не рискует – тот не выигрывает. Возможно, счастливые истории победителей вдохновят вас быть смелее в новом году.

Ирина Воронина:
Помимо того, что обалденный выбор, мы столкнулись с тем, что персонал – милейшие, воспитаннейшие, настолько обходительные! Посоветуют, помогут, подскажут. Огромное спасибо всем.

Ольга и Юрий Красовские:
Спасибо огромное им, дальнейшего развития и процветания. Пускай проводят такие конкурсы дальше, розыгрыши, чтобы больше стало счастливых людей.

Пожелаем нашим парам больше путешествий на новеньких авто.

Как две пары из Минска выиграли внедорожники? Реальная история

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