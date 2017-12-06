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Как ГАИ Минска контролирует готовность водителей и пешеходов к зиме: «Большой город»

06.12.2017 - 10:13

Все ли водители Минска успели съездить на сезонный шиномонтаж? Какие предусмотрены штрафы в Беларуси за летние шины в зимний период? Начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник в программе «Большой город» рассказывает о подготовке водителей и пешеходов к зимней непогоде. Также смотрите видео-урок по экстремальному вождению.

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