новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Как голубика, клюква и брусника помогают восстановить торфяники?

17.05.2017 - 09:07

Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали уникальную технологию восстановления торфяников с помощью ягодных культур. Сегодня в стране около 300 тысяч гектаров земель, нарушенных в процессе добычи торфа. Их плодородие крайне низкое, поэтому выращивание сельхозкультур здесь практически невозможно.

Сотрудники Центрально ботанического сада предлагают неожиданное решение проблемы. Восстановить почвы помогут клюква, голубика и брусника. Эти растения неприхотливы и помогут вернуть естественное состояние земель. Технологию уже взяли на вооружение несколько фермерских хозяйств и даже получили первый урожай ягод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как голубика, клюква и брусника помогают восстановить торфяники?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Вилейке открыли частное предприятие по производству комбикормов
В Вилейке открыли частное предприятие по производству комбикормов
«Коммерсант»: Генпрокуратура России требует отправить в отставку руководство Россельхознадзора
«Коммерсант»: Генпрокуратура России требует отправить в отставку руководство Россельхознадзора
«Любота посмотреть и работать». Как проходит посевная в Минской области
В Быховском районе 2 года тонны удобрений… зарывали в землю
В Быховском районе 2 года тонны удобрений… закапывали под землю
Решил попробовать быть дояром: охранник с фермы под Барановичами решил кардинально сменить профессию
Решил попробовать быть дояром: охранник с фермы под Барановичами кардинально сменил профессию
Под посевную выделено 2,5 млн гектаров земли
Под посевную выделено 2,5 млн гектаров земли
В Брестской области возродили конкурс доярок
В Брестской области возродили конкурс доярок
Берегут от стрессов и балуют кукурузой: как овцы-француженки живут в комплексе под Логойском
Все новости по теме Сельское хозяйство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru