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Как говорить с детьми о самоубийствах. «Должны знать, что из 10 попытавшихся 5 остаются инвалидами»

07.04.2017 - 01:04

Михаил Хасьминский, руководитель центра кризисной психологии на подворье Патриарха Московского и Всея Руси в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Игоревич, как правильно вести разговор, в том числе, в средствах массовой информации, в том числе, педагогам с детьми. Вообще, надо об этом говорить? Или говорить о том, какое, действительно, это занимает место? И, вообще, не преувеличиваем ли мы процент? Это – обычная для любого общества ситуация? Или мы, действительно, являемся свидетелями увеличения?

Михаил Хасьминский, руководитель центра кризисной психологии на подворье Патриарха Московского и Всея Руси:
К сожалению, на постсоветском пространстве уровень суицидов выше, чем, например, в большей части восточноевропейских стран. То есть, проблема есть. Причём, эта же проблема касается и Казахстана, например. Проблема эта актуальна, безусловно. Как это освещать? Во-первых, компетентно. Как любая проблема, собственно говоря. Если человек компетентен – ему верят. Если он сам не знает, как к ней подступиться – наверное, лучше не подступаться.

Во-первых, с детьми надо говорить о последствиях этого шага.

Они по-другому воспринимают смерть, их могут где-то запутать в тех же социальных сетях, если у них нет корней духовных. Знаете же, свято место пусто не бывает – тут же другие корни подставляются, такие лже-ценности. Когда с ними говоришь о последствиях этого шага,  которые совсем нехорошие. Например, достаточно сказать, что убивают себя, убийство совершается  только в 1/10 случаев. На 10 попыток приходится одно совершённое самоубийство. Но из этих 10 попыток несколько человек, а иногда около 5 из 10, остаются инвалидами, в разных формах. Об этом они, конечно, должны знать. Что это – не шутки. Конечно, они должны понимать, что их толкает туда. Не должна быть стигматизирована и психиатрическая помощь, потому что иной раз родители, как слышат: психолог, психиатр, – «Какой кошмар! Это ужас-ужас!»  Подождите, это ж может быть подростковая депрессия даже просто. И ребёнок нуждается в лечении.

Не надо так бояться врача.

Не надо бояться священника, который тоже может сказать по своей части. И, вообще, работа должна вестись целенаправленно, комплексно. Потому что то, что касается суицидов – задействует и педагогический состав, и психиатрическую, и психологическую, и духовную составляющие. И социальную психологию. То есть, какие-то манипуляции уже. То есть, это – комплексная проблема, в которых одна из этих частей, на самом деле, проблемы никак не решит.    

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