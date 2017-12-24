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Как использовать трудовой отпуск до ухода в декрет: советы экспертов

24.12.2017 - 17:14

Новости Беларуси. Отгулять, отложить отпуск или взять денежную компенсацию – рекомендации женщинам, собирающимся в декрет, дали эксперты в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Когда женщине, которая собирается в декрет, лучше отгулять трудовой отпуск? Может быть, возможен такой вариант: уйти в двойной отпуск?

Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:
Нет. Сначала надо отгулять трудовой отпуск, а потом уйти в отпуск по беременности и родам, а потом уже – в отпуск по уходу за ребёнком.

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:
Иногда отпуск обычный, трудовой отпуск переносится на период между пособием по беременности и родам, и написанием заявления на пособие по уходу за ребёнком до 3 лет.

Такой вариант иногда тоже проходит.

Илона Волынец:
Но попросить денежную компенсацию вместо отпуска нельзя.

Игорь Силин:
Попросить компенсацию можно. Дело в том, что можно компенсировать по соглашению между работником и нанимателем. То есть, сам работник потребовать не может. И без согласия нанимателя тоже компенсацию работник не получит.  

Декретницы: «Открытый разговор»

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