Как из-за больших выходных в Беларуси перенесут рабочие дни и выплату пенсий

Новости Беларуси. У белорусов начинается шестидневная рабочая неделя. Выходные у большинства наступят лишь в воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зато потом – три подряд свободных дня.

Напомним, 7 ноября отмечается годовщина Октябрьской революции. Предшествующий празднику понедельник также будет выходным, поскольку за него отрабатываем в ближайшую субботу. В связи с переносами рабочих дней в Беларуси корректируется график выплаты пенсий.

В Минске их выдадут 3 и 4 числа тем, у кого пенсия полагалась 6 и 7.

Напоминаем, что с ноября в Беларуси в среднем на 5 % повышен размер трудовых пенсий. В связи с этим ежемесячно дополнительные расходы бюджета составят около 43 миллионов рублей (подробнее здесь).