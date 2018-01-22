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Как изготавливаются памятные значки и медали? Показываем пошаговый процесс

22.01.2018 - 10:10

Наградные, корпоративные, сувенирные – все значки и медали дело рук умелого мастера. Для их создания не используются драгоценные металлы, здесь латунь, медь, томпак и мельхиор. А работу всё равно можно считать эксклюзивной, ведь каждый имеет свою особую форму и дизайн. На изготовление партии таких значков уходит от 20 до 60 дней. Всё начинается с эскиза.

Олег Крупец, художник-конструктор:
Если есть какая-то идея, композиция значка, основные элементы, тогда можно поработать на компьютере. Обычно значков бывает от двух до десяти вариантов уже в карандаше. Цвет прорабатывается, конечно, уже позже. В компьютере почистили, наложили правильные шрифты, распечатали его в том виде, в котором можем показать заказчику.

Когда эскиз готов, зеркальное изображение переносят на оргстекло, потом с его помощью на специальном станке по нему вырезают готовый рисунок на поверхности заготовки.

Как создаётся значок? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Как изготавливаются памятные значки и медали?
Изготовление значка
Фото. Изготовление значка
Медали
Фото. Медали
Памятный значок
Фото. Памятный значок
Изготовление значка
Фото. Изготовление значка
Изготовление значка
Фото. Изготовление значка
Изготовление значка
Фото. Изготовление значка
Изготовление значка
Фото. Изготовление значка
Памятный значок
Фото. Памятный значок

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