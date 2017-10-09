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Как качества человека влияют на индивидуальные решения: за что дали Нобелевскую премию по экономике

09.10.2017 - 17:15

Новости Швеции. Лауреатом Нобелевской премии по экономике стал американец Ричард Талер. Награда в размере 9 миллионов шведских крон присуждена ему за работы, которые «объединяют экономический и психологический подходы при анализе принятия решений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талер показал, как качества человека влияют на индивидуальные решения, а также продемонстрировал, что их возможно предсказать.

Объявление лауреатов премии в области экономики завершило нобелевскую неделю. По традиции, 9 октября в Стокгольме – в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля – пройдет торжественная церемония награждения четырех из пяти лауреатов. А Премия мира, согласно воле ее основателя, будет вручена в Осло.

Как качества человека влияют на индивидуальные решения: за что дали Нобелевскую премию по экономике

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