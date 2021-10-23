Как Литва запасается белорусским электричеством и кому мешают санкции против Минска? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. К эфиру готовится информационно-аналитическая программа «Неделя». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот некоторые темы предстоящего выпуска.
Коронавирус. Как будем лечить и почему другие болезни нельзя взять и отменить?
Бельгийские дипломаты предлагают ослабить санкции в отношении «Беларуськалия». Литва втихаря наращивает импорт белорусской электроэнергии, а Украина впервые за несколько десятилетий купила у нас яйца.
Преступный тренд в Беларуси. С машин начали воровать катализаторы. Как не стать жертвой преступников?
Смотрите программу «Неделя» в воскресенье, 24 октября, в 19:30 на телеканале СТВ. Подробнее в видеоматериале.
Рейтинг упал до 42%. В США опубликованы результаты опроса американцев о работе Байдена
Новости США. В США опубликованы результаты опроса американцев о работе Джо Байдена. Исследование проводила авторитетная организация – Американский институт общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данные оказались довольно неутешительны для главы Белого дома – его рейтинг упал до 42 %.
При этом опрос, который проводился с 1 по 19 октября, показал, что деятельность Байдена на посту президента не поддерживают 52 % респондентов. Объективность этих цифр подтверждают данные параллельного опроса, который был проведен по заказу крупного американского телеканала. В нем уровень поддержки Байдена составил всего 41 %.
Рейтинг президента США падает постоянно. Он ежемесячно теряет своих последователей с невероятной скоростью.
В настоящее время по популярности Байдена обошел даже экс-президент Дональд Трамп, а ведь он никогда не был всенародным любимцем.