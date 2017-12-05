﻿ Как лучше понять своего ребенка: «Родительские университеты» появятся в Беларуси | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Как лучше понять своего ребенка: «Родительские университеты» появятся в Беларуси

05.12.2017 - 17:11

Новости Беларуси. «Родительские университеты» появятся по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они помогут неравнодушным мамам и папам лучше понимать своего ребенка.

В проекте, который стартует уже в 2018 году, будут задействованы общеобразовательные школы.

Способы укрепления семейных ценностей, как помочь родителям с приемным ребенком, проблемы и возможности инклюзивного образования – все эти вопросы обсуждают 5 декабря в Минске на национальном форуме «Семья XXI века».

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Необходима системная работа с родителями со стороны социальных педагогов, психологов и врачей. Они сами об этом говорят – родители. Поэтому мы предлагаем создать 3-ступенчатый «Родительский университет»: «Мой ребенок – школьник», «Мой ребенок – подросток» и «Мой ребенок – старшеклассник».

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня абсолютно все законопроекты касаются семьи, потому что они касаются либо деятельности трудоспособных граждан, либо они касаются сферы экологической, либо они касаются сферы проживания. То есть что бы мы не взяли, мы всегда должны смотреть, как это скажется на семье, как это скажется на совмещении обязанностей.

Работают эксперты по направлениям. Это взаимодействие семьи и школы, социальная защита и поддержка идей родителей в средствах массовой информации.

Как лучше понять своего ребенка: «Родительские университеты» появятся в Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

У нас не было своих детей, а мы хотели большую семью: в Вилейском районе пара вырастила 10 приемных детей
У нас не было своих детей, а мы хотели большую семью: в Вилейском районе пара вырастила 10 приемных детей
Под минском проходит турнир по мини-футболу между командами «трудных» подростков и МВД
Под минском проходит турнир по мини-футболу между командами «трудных» подростков и МВД
Много лет мы восстанавливались, и теперь продолжаем жить ради детей: как семьи переживают алкоголизм
Много лет мы восстанавливались, и теперь продолжаем жить ради детей: как семьи переживают алкоголизм
«Мне здесь нравится, у меня есть друзья». Кто поздравляет детей из приюта с Днем Матери?
«Мне здесь нравится, у меня есть друзья». Кто поздравляет детей из приюта с Днем Матери?
Анатолий Черный: Все, кто заключили кредитные договоры до выхода 240 указа, продолжат строительство жилья и смогут получить субсидии
Анатолий Черный: Все, кто заключили кредитные договоры до выхода 240 указа, продолжат строительство жилья и смогут получить субсидии
Научиться пользоваться компьютером, танцевать сальсу и краситься: в Минске открылись бесплатные курсы для слабовидящих
Научиться пользоваться компьютером, танцевать сальсу и краситься: в Минске открылись бесплатные курсы для слабовидящих
В Борисове появилась бесплатная и первая Минской области школа пап
В Борисове появилась бесплатная и первая Минской области школа пап
Спокойствие по секретному адресу: женщин, бегущих от домашнего насилия, в Могилеве ждут в кризисном доме
Спокойствие по секретному адресу: женщин, бегущих от домашнего насилия, в Могилеве ждут в кризисном доме
Все новости по теме Государственная политика в сфере социальной защиты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru