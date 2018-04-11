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Как «Минскзеленстрой» готовится к Европейским играм: «В этом году появятся композиции, связанные с эмблемой»

11.04.2018 - 10:11

Новости Беларуси. Гость программы «Большой город» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой». Анжелика Пузанкова рассказала о том, какие новации озеленения города готовят к началу Европейских игр.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства унитарного предприятия «Минскзеленстрой»:
Новые идеи на объектах. Следующий год для страны – очень важный. У нас будут проходить Европейские игры. И поэтому в прошлом году мы уже начали возле НОКа – была выполнена сама эмблема. В прошлом году в НОКе проходили заседания и обсуждались вопросы, как это все будет происходить. Это совместная работа с НОКом, и по их заданию мы работали.

И в этом году такие же композиции, связанные именно с эмблемой проведения игр, появятся на объектах города.

В том числе – возле знаковых спортивных объектов (Минск-Арена). Будем смотреть возможности привлечь к этому внимание наших горожан, и обсуждаем места, где будут проходить сами соревнования. Одно из направлений деятельности – рассмотреть каждый вариант.

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