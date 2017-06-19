новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

«Как можно к победе привыкнуть?» Лучший сотрудник ГАИ Беларуси о конкурсе профмастерства и безопасности на дорогах

19.06.2017 - 16:16

С 7 по 9 июня в Гомеле прошел XVIII республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь. По итогам победил сотрудник ГАИ Гомельской области Сергей Бондаренко.

Поздравляем!

Вы уже привыкли к победам и званиям?  Вы же не в первый раз становитесь победителем конкурса профмастерства?

Сергей Бондаренко, лучший сотрудник ГАИ Беларуси, командир роты батальона ДПС ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
К победе привыкнуть нельзя. Когда ты в очередной раз собираешься выступать в соревнованиях, ты же не знаешь, что будешь победителем. Поэтому как можно к победе привыкнуть? Да, ты победил, ты сейчас лучший, но пройдет год – новое состязание и не факт, что ты там будешь победителем.

Подробнее  – в видеоинформации.

«Как можно к победе привыкнуть?» Лучший сотрудник ГАИ Беларуси о конкурсе профмастерства и безопасности на дорогах
Республиканский смотр-конкурс сотрудников ДПС
Фото. Республиканский смотр-конкурс сотрудников ДПС
Республиканский смотр-конкурс сотрудников ДПС
Фото. Республиканский смотр-конкурс сотрудников ДПС
Республиканский смотр-конкурс сотрудников ДПС
Фото. Республиканский смотр-конкурс сотрудников ДПС

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Майстры вытвараюць цуды»: як нараджаюцца скульпутрныя шэдэўры на конкурсе-пленэры «Сонечная цеплыня дрэва»
«Майстры вытвараюць цуды»: як нараджаюцца скульпутрныя шэдэўры на конкурсе-пленэры «Сонечная цеплыня дрэва»
«Впервые мальчик из детской секции попал во взрослую»: белорус Никита Рогов стал призером конференции «Гагаринские чтения»
«Впервые мальчик из детской секции попал во взрослую»: белорус Никита Рогов стал призером конференции «Гагаринские чтения»
Лучших ткачих Минской области выберут на конкурсе «Белорусский пояс» в Узде
Лучших ткачих Минской области выберут на конкурсе «Белорусский пояс» в Узде
3D-модель памятников архитектуры Беларуси: школьники из Марьиной Горки победили на «Техноинтеллекте-2017»
3D-модель памятников архитектуры Беларуси: школьники из Марьиной Горки победили на «Техноинтеллекте-2017»
Конкурс социальных проектов Social Weekend прошёл в Беларуси
Около 200 мастеров в искрометном конкурсе: в Минске определяют лучшего сварщика
Около 200 мастеров в искрометном конкурсе: в Минске определяют лучшего сварщика
«Я готов делать все возможное, чтобы продлить жизнь человеку»: лучшие специалисты года получили профессиональные награды
«Я готов делать все возможное, чтобы продлить жизнь человеку»: лучшие специалисты года получили профессиональные награды
«Трудолюбие – это главный ресурс»: подведены итоги конкурсов «Белорусский мастер – 2017» и «Новые имена Беларуси – 2017»
«Трудолюбие – это главный ресурс»: подведены итоги конкурсов «Белорусский мастер – 2017» и «Новые имена Беларуси – 2017»
Все новости по теме Конкурс
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru