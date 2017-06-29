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Как мужская сборная Беларуси готовится к отборочным сражениям чемпионата мира

29.06.2017 - 22:59

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси начала готовиться к отборочным сражениям чемпионата мира (его в 2019 году примет Китай). Первым шагом на пути наших баскетболистов в Поднебесную станет предварительный этап квалификации, где они сразятся с Болгарией и Португалией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сбор перед предквалификацией главный тренер пригласил всех сильнейших игроков страны и вызвал Артема Параховского, Алексея Пустогвара и Виталия Лютыча, которые присоединятся позже.

Пока открытым остается вопрос об участии в сборах Александра Кудрявцева.

Александр Крутиков, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:
Он был лидером в команде Витебска, а у нас появилось три игрока: Ваня Аладко, Витя Овсипян  и Антон Вашкевич, которые играли в этой команде. Была команда Гродно, которая боролась, сильнейшие ребята из этого состава. Могилев, который занял третье место, – появился Сережа Татур.

Те ребята, которые были сильнейшими на данный момент.

Сейчас на просмотре присутствуют 18 баскетболистов, однако список этот непостоянный, и в течение кэмпа игроки будут сменять друг друга.  Наставник стремится найти оптимальный состав на предстоящий турнир. Уже 5 августа наша команда из 12 человек отправится на стартовую игру в Болгарию, а спустя четыре дня примет у себя дома дружину из Португалии. Всего белорусы проведут четыре встречи. Чтобы пройти в квалификацию, необходимо финишировать на первой или второй позиции в группе.

Егор Мещеряков, тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:
Это нам позволит обеспечить себе календарь на полтора-два года, непосредственно основной отборочный этап на чемпионат мира. Там будут принимать участие 24 сборные с Евробаскета, который состоится в сентябре этого года. Плюс 8 команд, которые отберутся через сито квалификации в августе.

Командная тактика нападения и быстрого прорыва – вот основные моменты, на которые делает упор тренер.

Парням некогда отдыхать, да и незачем, ведь в 2017 году соревновательный календарь более чем плотный.  Помимо мирового предквала сборную ожидает ряд матчевых встреч. Ближайшая пройдет именно в Китае, где примут участие 8 команд. Так что времени хватает только попить водички – и опять в бой.

Как мужская сборная Беларуси готовится к отборочным сражениям чемпионата мира

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