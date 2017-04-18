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Как на пленумах у Хрущёва Рудаков и Нечаев частушки пели

18.04.2017 - 21:50

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Правда это или нет, что Рудакова и Нечаева очень любил Хрущёв? И после того, как они очень оперативно отреагировали на какие-то истории по кукурузе, они даже получили – вот всё: завтра народные артисты.

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист:
Так и было. Так было на самом деле, потому что они были любимые артисты Хрущёва.

И он таскал их на свои пленумы.

И после пленума всегда был концерт, и они сразу, по ходу пленума, пели какие-то куплеты, частушки. Потому что им писали сразу несколько авторов, с разных городов писали авторы. Они прямо тут же, на пленуме, по словам Хрущёва, исполняли свои куплеты, частушки. И это всегда имело огромный успех.

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