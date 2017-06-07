новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Как на ребёнке сказываются скандалы в семье: «В лучшем случае, это – невроз»

07.06.2017 - 21:09

Новости Беларуси. Если ребёнок становится постоянным свидетелем скандалов в семье, какой отпечаток это может  наложить на его дальнейшую жизнь, рассказали в программе «Большой город».

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям: 
В лучшем случае, это – невроз. И начинается это – либо очень сильные страхи, либо тики присоединяются, либо истерические реакции, либо он, вообще, становится – у некоторых и эпиактивность появляется. Тем более, если там внутриутробно было не всё гармонично, не всё, так скажем, как положено было по природе, то, конечно, проявляются – там, где тонко, там и рвётся. Это уже неврологическая симптоматика, и такая, скажем, психотерапевтическая, психиатрическая симптоматика. Поэтому с этим нужно работать специалистам: на ранних этапах это – врачи-неврологи, на поздних этапах – это врачи-психотерапевты, психологи, допустим, если это детские учреждения.

А уже, если совсем всё плохо, то, конечно, психиатры.

И, конечно же, психологию  никто не отменял – то есть, эмоции и чувства. А эмоции и чувства, опять-таки – не оставлять ребёнка одного, не нужно, чтобы он был свидетелем этих скандалов. Потому что, в противном случае, если мы не изменяем среду, в которой ребёнок пребывает, то тогда мы его укладываем в больницу, им занимаются врачи.   

Как инвестировать в детей любовь и почему родители не должны быть идеальными: психолог в «Большом городе»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Что делать, если ребёнка обижают в школе: «Не будет же папа всё время бегать и разбираться»
«Важно, когда родители не мешают, а помогают». Как подготовить ребёнка к садику и школе?
«Зависает тот, кто слаб». Как оторвать ребёнка от компьютера и телефона?
«Хуже приходится детям, которых баловали. У них потом более серьёзные жизненные уроки, чем у недолюбленных»
«Если ребёнок начал шмыгать носом без конца или покашливать – это уже невроз навязчивых состояний»
Развод родителей: почему их ребёнок становится «старашечкой», а в новых семьях дети менее успешны в жизни?
«Что делают мамы и это неправильно: берут ребёнка за руку, идут с ним, но всё делают за него»
Психолог – родителям: «Не нужно стремиться быть идеальными, это неестественно»
Все новости по теме Дети и родители
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru