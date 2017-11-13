«Как начнешь подводить итоги, значит, ты дошел до какой-то черты»: Анатолий Ярмоленко дал интервью телеканалу СТВ в преддверии своего 70-летия

Новости Беларуси. 15 ноября «сябру», без которого невозможно представить нашу эстраду последних 40 лет, Анатолию Ярмоленко исполнится 70 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О долгой жизни в искусстве с художественным руководителем «Сябров» поговорила Ирина Мартьянова.

У меня для вас привет от коллектива Гомельского колледжа имени Соколовского.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Поступал после армии, приехал туда. Меня приняли, уже в октябре сдавал экзамен по решению, как солдат демобилизованный. И меня директор филармонии Андрей Аркадьевич – толковый мужик – мне сказал: «Ты не волнуйся, мы едем на гастроли на полгода». А у меня сессия через 2 месяца. Расформируем училище – вешал мне лапшу. Я поехал, отработал, приезжаю. Не явился на сессию, мне бумажку дают – вы отчислены. Я тут же беру эту бумажку, иду к нему. Он смотрит: «Как не может быть!» Пошли к начальнику управления, посовещались, и меня восстановили, правда, опять на 1 курс. Тогда я уже начал жить своим умом.

Если сейчас подвести какой-то итог по случаю вашего юбилея.

Анатолий Ярмоленко:

Как начнешь подводить итоги, значит, ты дошел до какой-то черты, значит, ты уже всё сделал. И дальше что? А когда ты постоянно ставишь перед собой какие-то цели, ты не думаешь ни о возрасте, ни о том, что у тебя за плечами, ни даже о своем благосостоянии, о выгоде какой-то. Сегодня многие, и в творчестве тоже, думают о выгоде и в результате получается, что мало хороших вечных песен. Сейчас кто больше даст, тому и песню дают.

Если придерживаться вашей позиции, в искусстве или творишь, или зарабатываешь?

Анатолий Ярмоленко:

К сожалению, мало платят за продукт. Именно так установлено. Считается, что «вы и так заработаете». Мне бы не хотелось, чтобы наше искусство постсоветское, люди творческие были в качестве официантов и жить на чаевые. Хотелось бы, чтобы они были отмечены так, как заслуживает их вклад в культуру.

А вам никогда не приходила мысль заняться законотворческой деятельностью? Например, чтобы на этом уровне отстаивать интересы свои, своих коллег.

Анатолий Ярмоленко:

Я не могу заниматься всем. Я просто целенаправленно работаю в той сфере, в которой я компетентен, в которой я понимаю, в которой я могу быть полезен и себе, и в творчестве. Если бы мне предложили, может быть, я бы подумал и согласился бы, наверное. Но думаю, что это совсем другая профессия, и тогда нужно отмежеваться.

На каком этапе, если можно так говорить, конфликт или история с Эдуардом Ханком?

Пока мы не нашли с автором этой песни консенсуса. Мне кажется, он размышляет. Я не осуждаю ни в коем случае, потому что он имеет на это право. Просто на стихи Нила Гилевича написали другую песню.

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