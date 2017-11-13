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«Как начнешь подводить итоги, значит, ты дошел до какой-то черты»: Анатолий Ярмоленко дал интервью телеканалу СТВ в преддверии своего 70-летия

13.11.2017 - 00:06

Новости Беларуси. 15 ноября «сябру», без которого невозможно представить нашу эстраду последних 40 лет, Анатолию Ярмоленко исполнится 70 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О долгой жизни в искусстве с художественным руководителем «Сябров» поговорила Ирина Мартьянова.

У меня для вас привет от коллектива Гомельского колледжа имени Соколовского.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Поступал после армии, приехал туда. Меня приняли, уже в октябре сдавал экзамен по решению, как солдат демобилизованный. И меня директор филармонии Андрей Аркадьевич – толковый мужик – мне сказал: «Ты не волнуйся, мы едем на гастроли на полгода». А у меня сессия через 2 месяца. Расформируем училище – вешал мне лапшу. Я поехал, отработал, приезжаю. Не явился на сессию, мне бумажку дают – вы отчислены. Я тут же беру эту бумажку, иду к нему. Он смотрит: «Как не может быть!» Пошли к начальнику управления, посовещались, и меня восстановили, правда, опять на 1 курс. Тогда я уже начал жить своим умом.

Если сейчас подвести какой-то итог по случаю вашего юбилея.

Анатолий Ярмоленко:
Как начнешь подводить итоги, значит, ты дошел до какой-то черты, значит, ты уже всё сделал. И дальше что? А когда ты постоянно ставишь перед собой какие-то цели, ты не думаешь ни о возрасте, ни о том, что у тебя за плечами, ни даже о своем благосостоянии, о выгоде какой-то. Сегодня многие, и в творчестве тоже, думают о выгоде и в результате получается, что мало хороших вечных песен. Сейчас кто больше даст, тому и песню дают.

Если придерживаться вашей позиции, в искусстве или творишь, или зарабатываешь?

Анатолий Ярмоленко:
К сожалению, мало платят за продукт. Именно так установлено. Считается, что «вы и так заработаете». Мне бы не хотелось, чтобы наше искусство постсоветское, люди творческие были в качестве официантов и жить на чаевые. Хотелось бы, чтобы они были отмечены так, как заслуживает их вклад в культуру.

А вам никогда не приходила мысль заняться законотворческой деятельностью? Например, чтобы на этом уровне отстаивать интересы свои, своих коллег.

Анатолий Ярмоленко:
Я не могу заниматься всем. Я просто целенаправленно работаю в той сфере, в которой я компетентен, в которой я понимаю, в которой я могу быть полезен и себе, и в творчестве. Если бы мне предложили, может быть, я бы подумал и согласился бы, наверное. Но думаю, что это совсем другая профессия, и тогда нужно отмежеваться.

На каком этапе, если можно так говорить, конфликт или история с Эдуардом Ханком?
Пока мы не нашли с автором этой песни консенсуса. Мне кажется, он размышляет. Я не осуждаю ни в коем случае, потому что он имеет на это право. Просто на стихи Нила Гилевича написали другую песню.

(Продолжение интервью смотрите на видео.)

«Как начнешь подводить итоги, значит, ты дошел до какой-то черты»: Анатолий Ярмоленко дал интервью телеканалу СТВ в преддверии своего 70-летия

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