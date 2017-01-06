новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

Как найти работу инвалидам и кто содействует их занятости: «Открытый разговор»

06.01.2017 - 20:16

Новости Беларуси. Не такой как все: приговор или вызов? Как ограниченные возможности превратить в безграничные достижения? И можно ли изменить закон на пути к мечте? Ответы на эти вопросы в программе «Открытый разговор» дали заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич и председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Роберт Часнойть.

Какие вакансии для инвалидов открыты в Беларуси?

Переквалификация для инвалидов в Беларуси: где пройти и создадут ли единый центр?

А также в программе рассказали историю о человеке, бросившем вызов ограниченным возможностям: 

«Жалость унижает человека»: 20 лет в инвалидном кресле Игоря Стриги – бизнесмена, спортсмена и путешественника

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Жалость унижает человека»: 20 лет в инвалидном кресле Игоря Стриги – бизнесмена, спортсмена и путешественника
Переквалификация для инвалидов в Беларуси: где пройти и создадут ли единый центр?
Какие вакансии для инвалидов открыты в Беларуси?
Люди как я, с ограниченными возможностями, ограничений чувствовать не будут: Республиканская конвенция о правах инвалидов
Люди с ограниченными возможностями ограничений чувствовать не будут: Республиканская конвенция о правах инвалидов
В Беларуси 29 декабря вступила в силу Республиканская конвенция о правах инвалидов
В Беларуси 29 декабря вступила в силу Республиканская конвенция о правах инвалидов
Проект Национального плана по реализации Конвенции о правах инвалидов в Беларуси вынесут на общественное обсуждение
Проект Национального плана по реализации Конвенции о правах инвалидов в Беларуси вынесут на общественное обсуждение
Встреча в рамках региональной компании «Инклюзивная Беларусь»
Тематика безбарьерной среды для инвалидов получит большее освещение в телеэфире
«Чем больше отдаешь, тем больше возвращается»: в честь Дня инвалидов в Минске прошел концерт
«Чем больше отдаешь, тем больше возвращается»: в честь Дня инвалидов в Минске прошел концерт
Все новости по теме Жизнь с инвалидностью в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru