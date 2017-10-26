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Как не попасть в аварию зимой: советы ГАИ

26.10.2017 - 18:36

Новости Беларуси. Мокрый снег не вызвал роста аварийности на дорогах Минщины. Об этом рассказали в Госавтоинспекции области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За прошедшие сутки зарегистрировано 47 ДТП, два из них – с пострадавшими.

В Минском районе в результате столкновения Ford Focus с автобусом погибла женщина-водитель легковушки. Неблагоприятные природные условия требуют от участников дорожного движения более аккуратных поведения на дороге.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Во-первых, надо поменять стиль вождения с летнего на зимний. Зимний стиль вождения предусматривает снижение скорости и увеличение дистанции. ГАИ Минской области настоятельно рекомендует водителям не дожидаться 1 декабря, а сменить шины с летних на зимние прямо сейчас.

Октябрьский снег не стал неожиданностью для дорожных служб.

На трассы вышла почти 80 единиц техники и высыпано 900 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Впрочем, плюсовая температура в помощь дорожникам: снег в по большей части тает сам.

Как не попасть в аварию зимой: советы ГАИ
Как не попасть в аварию зимой: советы ГАИ
Фото. Как не попасть в аварию зимой: советы ГАИ
Как не попасть в аварию зимой: советы ГАИ
Фото. Как не попасть в аварию зимой: советы ГАИ

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