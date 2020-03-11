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Как обезопасить себя от некачественных покупок в интернете? Обсудим в программе «В обстановке мира»

11.03.2020 - 10:47

Новости Беларуси. Покупатель должен знать и уметь защищать свои права. О том, как на законных основаниях отказаться платить за некачественное блюдо в кафе и вернуть деньги за вещь из интернет-магазина, расскажут эксперты в программе «В обстановке мира». 11 марта сразу после информационного часа. 

Добро пожаловаться в общество защиты прав потребителя. Кто и как может оградить от недобросовестных продавцов?

Обсудим, всегда ли прав покупатель, и как бороться поставщикам с потребительским экстремизмом? 

Как далеко может зайти «общественный» контроль, и разрешены ли такие действия по закону?

Узнаем, как обезопасить себя от некачественных покупок в интернете, и где можно познакомиться с «черным» списком продавцов.   

Подумаем о том, насколько важна внутренняя культура потребления для международного имиджа страны. 

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.  

Люди в материале: Игорь Марзалюк
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Разработка учёных БГУИР может сделать магазины без очередей и продавцов

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Новости Беларуси. Ученые БГУИР знают, как сделать магазины без очередей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Последняя разработка университета информатики и радиоэлектроники – специальный комплекс с программным обеспечением. В основе – технология радиочастотной идентификации. Каждый окружающий объект маркируется цифровым кодом, так называемой радиочастотной меткой. С их помощью и обеспечат работу «умной корзины» – сервиса «без продавца», который показывает название и стоимость товара, а также рассчитывает точную сумму к оплате.

Валерий Кирильчук, доцент кафедры информационных радиотехнологий БГУИР:
Эти технологии используются в разных отраслях. Эту задачу начинают решать сегодня это допуск к парковке платный, это идентификация, скажем, транспортных средств в процессе движения, это и железнодорожный транспорт.

Игорь Кижлай, доцент кафедры информационных радиотехнологий БГУИР:
Мы можем использовать эти метки на товарах магазинных. Они будут помогать искать этот товар на складе, а также контролировать наличие товара, например, на полке. «Умная корзина» будет считать сразу товар и стоимость, чтобы, например, не превысить бюджет, на который покупатель рассчитывал.

Подобная система уже используется в банковской сфере и в общественном транспорте. Ученые сейчас работают над открытием сертифицированной лаборатории, где продолжат совершенствовать разработку.