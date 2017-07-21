новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Как оформить цветочные композиции на приусадебном участке, не прибегая к традиционным методам высадки цветов?

21.07.2017 - 12:55

Цветочные композиции – яркий акцент любой загородной территории. Необязательно прибегать к помощи профессионального флориста, чтобы создать на своем приусадебном участке настоящую загородную сказку. Достаточно воспользоваться советами нашего специалиста – дизайнера интерьеров Алены Булатой.

Кракелюр – слово французское, означающее растрескивание краски, создавая эффект состаривания. В последние годы винтажные вещи и стиль шебби-шик стали невероятно популярны. Чуть поблекшие оттенки, трещинки-паутинки – многим нравится эта милая старина. Вот и мы решили не отставать от модных тенденций. Техника кракелюр включает в себя два этапа. Сперва на изделие наносим специальный лак и даем ему подсохнуть.

Этап второй: укутываем изделие в цветное покрывало. И тут начинается волшебство!  Прямо на глазах появляются красивые трещинки, которые, к слову,  могут ненавязчиво  спрятать под собой все былые погрешности мебели – вот вам еще один повод использовать именно этот прием оформления композиции.

Обратите внимание, что сидение стула мы предварительно освободили от тканевого покрытия, оставляя для дальнейшей работы лишь деревянное основание.

 

 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как создать персональную релакс-зону для вашего загородного дома из паллет и подушек?
Как смастерить кофейный столик для дачи из подручных материалов?
Андрей Пятковский
Дизайнер интерьера Андрей Пятковский: о технологии сграффито
Надя Бука
Конкурс дизайн-проекта от компании «Жилстройкомплект»: как создаётся проект детской комнаты для Александры?
Саша Коробчук
Гироскутер за лучший дизайн детской комнаты: какой должна быть комната для 10-летней Саши Коробчук?
Александра Коробчук
Певец Саша Немо о конкурсе дизайн-проекта: В рисунке должна быть креативная идея, понятная с первого взгляда!
Александра Коробчук
Компания «ЖилСтройКомплект» проводит конкурс на создание комнаты мечты для 10-ти летней Саши
В мире прованса: мастер по изготовлению интерьерных панно Валентина Лепкович – о своём хобби
Все новости по теме Дизайн интерьера
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru