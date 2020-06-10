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Главная Новости «24 часа» Общество Детские лагеря в Беларуси

Как организуют отдых в детских лагерях Беларуси в 2020 году и что изменилось из-за коронавируса?

10.06.2020 - 19:39

Новости Беларуси. Для тех, кому со школьной скамьей расставаться пока рано, наступили полноценные каникулы. Как провести свободные от учебы месяцы, каждый решит для себя сам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, прекрасным вариантом, как и в иные годы, остаются детские летние лагеря. Как будет организован отдых в нынешнем сезоне и какие поправки сделаны с учетом COVID-19, узнаем у консультанта управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Ларисы Емельянчик.

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Сколько детей смогут отдохнуть в лагерях

Сергей Прохоров, СТВ:
Нынешний летний оздоровительный сезон начинается в условиях, непривычных для родителей и детей. Скажите, какие особенности отдыха детей в этом сезоне?

Лариса Емельянчик, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:
Летняя оздоровительная кампания стремительно набирает обороты. Подготовка к ней велась задолго, практически в течение всего учебного года. Безусловно, сложившаяся эпидситуация внесла коррективы в летний оздоровительный сезон.

Сколько лагерей будут работать

И, тем не менее, лагеря с дневным пребыванием открылись с 1 июня. Их примерно у нас заработало около 2 000 с охватом детей более 50 000.

Особенностью этой летней оздоровительной кампании является то, что круглосуточные лагеря начнут работу после 15 июня.

Сергей Прохоров:
А сколько детей планируется оздоровить в этом году?

Лариса Емельянчик:
Практически все стационарные лагеря будут работать, их у нас 147. Все запланированные лагеря на арендованных базах тоже будут открыты. Таким образом, все желающие смогут оздоровить своих детей как в лагерях с дневным, так и с круглосуточным пребыванием.

Нами изучена реальная потребность в оздоровлении детей в лагерях. Наверное, по мере разгара летнего сезона количество желающих оздоровить своих детей в лагерях будет увеличиваться.

Какие меры безопасности будут приняты

В сложившейся ситуации был принят ряд дополнительных мер по созданию безопасных условий пребывания, связанных с эпидситуацией. В первую очередь усилен пропускной режим, охрана территории лагерей. В лагерях также будет соблюдаться социальное дистанцирование в комнатах, где будут проживать дети.

Все лагеря обеспечены дезинфицирующими средствами. Такая дезинфекция будет проводиться не менее двух раз в день. Влажная уборка три раза, а два раза в день – дезинфицирующими средствами.

Соответственно, приняты меры и по обеспечению качественного питания в лагерях. Все педагогические работники будут иметь медицинские справки, где будет указана их бесконтактность с первым уровнем. Соответственно, такая запись будет сделана и в медицинских справках детей.

Как будет выполняться рекомендация проводить больше времени на улице

Сергей Прохоров:
Среди прочих есть одна рекомендация – максимально сократить пребывание детей в закрытых помещениях. Но погода, особенно в нашей стране, любит преподносить сюрпризы. Какая будет альтернатива, если пойдут дожди?

Лариса Емельянчик:
Мы рекомендовали ограничить лишь массовые мероприятия, а каждый отряд будет жить полноценной жизнью. Конечно, никто не отменял спортивные соревнования, игры на свежем воздухе. Мы рекомендуем при погоде это делать, больше времени проводить на улице. У каждого отряда есть свое так называемое отрядное место, где они могут только своим отрядом провести какое-то мероприятие.

Дети любят квест-игры. Сегодня есть возможность и в онлайн-режиме поработать.

Стоит ли отправлять ребёнка в детский лагерь

Сергей Прохоров:
Многие родители сейчас, в условиях эпидемии и распространения COVID-19, сомневаются, отправлять ли ребенка в загородный лагерь или даже дневного пребывания при школе. Ваше мнение по этому поводу и, может быть, какие-то рекомендации или советы?

Лариса Емельянчик:
Я считаю, что детей нужно оздоравливать и дать им возможность отдохнуть в оздоровительных лагерях. Они все же имеют возможность и полноценное получить питание, быть под постоянным присмотром взрослых и получить развитие. Дети будут иметь возможность общаться в коллективе. Иногда потенциал наших детей раскрывается именно в оздоровительном лагере.

Поэтому я полагаю, что, если нет альтернативы, в оздоровительные наши лагеря стоит отправлять. Там созданы все условия для полноценного комфортного, качественного отдыха и оздоровления.

Люди в материале: Лариса Емельянчик, Сергей Прохоров
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Утро будет начинаться с зарядки. Онлайн-лагерь для детей начнёт работу в Беларуси с июля

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Новости Беларуси. Летний онлайн-лагерь для детей и молодёжи запускают в Беларуси 6 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провести каникулы весело и с пользой школьникам помогут студенты. Сегодня открыт набор онлайн-вожатых. Лучшие по итогам собеседования приступят к работе.  

Всего запланированы 4 смены. Онлайн-лагерь можно будет посещать виртуально из удобной для себя локации с помощью компьютера или мобильного телефона. Для участия приглашают школьников из разных уголков нашей страны. Каждое утро будет начинаться с зарядки, а после полудня маленьких посетителей ждут тематические мастер-классы.  



Валерия Рубашко, волонтёр, студентка БГАС:
Мне это какие-то свои коммуникативные навыки даст, я сама обучусь чему-то. Хочется развиваться, получать удовольствие от участия в этом проекте и порадовать самих детей.

Наталья Апончук, начальник Республиканского волонтёрского центра:
Сейчас волонтеры очень соскучились по мероприятиям, по работе, по общению. Поэтому они максимально быстро поддерживают любые инициативы. Но хочется отметить, что этот проект, летний волонтерский лагерь он практически полностью инициатива волонтеров.



Этот проект экспериментальный. Организаторы рассчитывают, что в 2021 году он будет масштабнее.