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Как отличить «плохую» родинку от «хорошей»?

22.11.2017 - 00:15

Новости Беларуси. На какие родинки обратить внимание, рассказали в программе «Теледоктор».

Инесса Скриганова, врач-дерматовенеролог амбулаторно-дерматологического отделения №3 УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г. Минска:
Внешне отличить «плохие» и «хорошие» невозможно. Только при определённых признаках, когда родинка уже начинает видоизменяться и превращается в злокачественное новообразование, тогда мы можем говорить, что доброкачественный невус переродился в меланому. Меланома – это злокачественное новообразование. Как правило, оно пигментного цвета: от розового, оранжевого до тёмно-коричневого, чёрного цвета. Меланома может выступать над поверхностью кожи, может – не выступать.

Но, как правило, это выступающее новообразование.

Есть ряд моментов, которые способствуют перерождению родинки в злокачественное новообразование. Это постоянное травмирование этой родинки, это могут быть места трения одежды, то есть, пояс, бюстгальтер. На голове родинка будет постоянно подвержена ультрафиолету. Солнечная инсталляция – это тоже фактор, который запускает. Следующий момент – пубертатный период, период полового созревания, беременность и климакс. Это – факторы риска появления новых родинок, невусов, и факторы риска перерождения в новообразования.

Здоровье кожи. Теледоктор

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