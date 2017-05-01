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Как отмечают 1 Мая в разных странах мира?

01.05.2017 - 13:40

Первомай отмечают во многих странах мира. Наряду с гуляниями проходят и митинги. В японском Токио более 30 тысяч человек вышли на улицы с требованием сократить рабочий день.

Столкновения с полицией в ходе протестов произошли в Турции. Профсоюзы Греции объявили забастовку.

Во Франции встречают праздник на фоне предвыборной гонки. Большие митинги проведут сегодня оба кандидата. Осталась всего неделя до второго тура выборов и совсем немного времени, чтобы заручиться поддержкой большего количества избирателей. Макрон и Ле Пен настроены решительно и с нетерпением ожидают встречи на дебатах, которые намечены на среду. Напомним, второй тур президентских выборов состоится 7 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечают 1 Мая в разных странах мира?

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