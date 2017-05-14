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Как поддерживали Naviband на Евровидении в Киеве – видеофакт

14.05.2017 - 16:29

Новости Беларуси. Десятки белорусских флагов в поддержку группы «Naviband» взмывали над главной ареной песенного конкурса «Евровидение» накануне. В финале участники от нашей страны стали семнадцатыми. Всего за победу боролись 26 исполнителей.

Удача улыбнулась португальскому артисту. Сальвадор пел песню о любви, так же, как и белорусский дуэт, на родном языке.

К слову, выступление наших конкурсантов имело необычный финал. Поцелуй Артема и Ксении раскрыл их тайну для многих. Они – муж и жена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Naviband

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