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Как подобрать пляжный наряд в зависимости от фигуры и трендов?

25.05.2017 - 13:31

Начался сезон отпусков с запахом моря и фруктов, а значит, пора выбирать красивый купальник. Как подобрать пляжный наряд в зависимости от фигуры и трендов? Подробнее - стилист Ирина Апанасёнок.

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