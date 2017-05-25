Начался сезон отпусков с запахом моря и фруктов, а значит, пора выбирать красивый купальник. Как подобрать пляжный наряд в зависимости от фигуры и трендов? Подробнее - стилист Ирина Апанасёнок.
Начался сезон отпусков с запахом моря и фруктов, а значит, пора выбирать красивый купальник. Как подобрать пляжный наряд в зависимости от фигуры и трендов? Подробнее - стилист Ирина Апанасёнок.
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