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Как появились первые почтовые конверты?

28.04.2017 - 13:14

Ежедневно адресатам по всему миру приходит около 3 млн. писем. Казалось бы, в 21 веке современных технологий  все меньше людей пользуются бумажными письмами, и, тем не менее, наши почтовые ящики заполнены счетами и деловой документацией. И вся эта корреспонденция  отправляется в конвертах.

Конверт – хранитель тайны письма. Но так было не всегда! Первым бумажным конвертом по совместительству было само письмо — почтовый лист просто складывали определенным образом,  наподобие «треугольников» – солдатских писем во времена Великой отечественной войны. Но сложенное таким образом письмо не было защищено от чужого любопытства. Проблема конфиденциальности была решена с помощью сургуча. Сургучную печать можно было снять лишь один раз, восстановить же ее так, чтобы не возникло подозрений, было невозможно.

Первые прообразы современных конвертов появились для дипломатических сообщений в XVII веке, а их массовый выпуск для почтовых отправлений был осуществлен лишь брайтонским книготорговым домом Брюеров в 1820 году.

В почтовом конверте начала XIX века значение имело все: и цвет сургучных печатей, и форма, и способ склеивания. Возник целый «язык конвертов», схожий с языком цветов. Например, белые сургучные печати на квадратном конверте чаще всего служили приглашением на свадьбу, конверт с традиционно красным сургучом – это решение денежных вопросов, деловое предложение или уведомление. После почтовой реформы в Великобритании 1840 года, на письмо наклеивалась марка – знак почтовой оплаты.

Первые советские маркированные конверты были стандартными, не имели дополнительных рисунков и текста. В послевоенные годы начали издаваться специальные образцы - для авиапочты.  Позднее при выполнении международных полетов по программе «Интеркосмос» появилась почти регулярная космическая почта. На рынке можно было найти экзотические конверты с множеством красивых штемпелей и автографов космонавтов.  Почта советского союза занимала первое место в мире по выпуску иллюстрированных конвертов.

Нововведением в работе советской почты оказался индекс. Начиная с 1971 года, и по сей день жители постсоветского пространства, отправляя письма, посылки, бандероли указывают почтовый индекс пункта получения. И эти написанные от руки послания, независимо от технического прогресса, продолжают соединять людей по всему миру!

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