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Как правильно должен быть оформлен трудовой договор на ребёнка?

19.05.2017 - 20:10

Новости Беларуси. На что нужно обратить внимание, чтобы несовершеннолетнего не обманули, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Лариса Манюк, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Правильный приём на работу – это трудовой договор. В трудовом договоре, в соответствии со статьёй 19-ой Трудового кодекса, должно быть обозначено, в обязательном порядке – режим работы, время отдыха, оплата труд.

Илона Волынец, СТВ:
Трудовой договор для подростка и для взрослого отличаются?

Лариса Манюк:
Конституция гарантирует, что несовершеннолетние имеют право на труд и право на вознаграждение такое же, как совершеннолетние работники.

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