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Как правильно хранить зимнюю одежду?

28.02.2017 - 13:58

Наконец, зима сдаёт свои позиции и бразды правления принимает долгожданная тёплая весна. Самое время позаботиться о зимних вещах, чтобы в следующем сезоне они выглядели безупречно.

Всем знакомо разочарование, когда любимая вещь оказывается вдруг испорченной из-за неправильного хранения.

Чтобы избежать подобных ситуаций, следует придерживаться парочку незатейливых правил. Особого бережного хранения заслуживают шерстяные и меховые вещи, а также кожаная обувь.

Одна из главных угроз сохранности вещей – моль. Маленькое насекомое может причинить массу вреда, потому не забудьте обработать шкаф, прежде чем поместить туда вещи. Пальто и меховые изделия можно хранить в чехлах, но желательно, чтобы они были сделаны из натуральных материалов и позволяли вещам дышать.

Трикотажные вещи лучше на вешалках не хранить, чтобы они не вытягивались. Не забудьте постирать и проветрить вязаные вещи. Так как шерсть обладает способностью самоочищаться, можете повесить изделие в ванной с горячей водой. Пар очистит вещь.

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