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Как правильно писать объяснительную?

17.06.2017 - 18:19

Новости Беларуси. Порой работника от разъярённого начальника может спасти объяснительная. Как её составить, и допускается ли юмор в таких документах, рассказали в программе «Открытый разговор».

Нина Наумович,  первый заместитель директора по правовым и социальным вопросам Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского:
Допускается. Объяснительная – произвольного характера, специальной формы не установлено.

Поэтому человек пишет так, как он умеет писать, даже с ошибками, никто не проверяет.

Татьяна Воробей, главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников государственных учреждений:
Это – документ, и там должны излагаться факты, имеющие отношение к существу. И работник правильно, честно изложивший своё видение, подход и то, как, с его точки зрения, это было – конечно, по итогам рассмотрения, наниматель уже тогда по-другому подходит к оценке его проступка.  

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