Как привлечь удачу в 2018 году? Советы специалиста по фэн-шуй

В программе «Утро. Студия новогоднего настроения» – специалист по фэн-шуй – Алёна Меркуль.
Что сделать, чтобы в Новом году везло? Узнаете, посмотрев видео.
В программе «Утро. Студия новогоднего настроения» – специалист по фэн-шуй – Алёна Меркуль.
Что сделать, чтобы в Новом году везло? Узнаете, посмотрев видео.
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