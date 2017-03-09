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Как проходит процесс создания церковных свечей?

09.03.2017 - 12:26

В свечной мастерской Свято-Елисаветинского монастыря воздух буквально пропитан запахом воска. Здесь старательно, с любовью умельцы трудятся над созданием важных церковных символов. Скоро Пасха, поэтому свечи сейчас делают красные. Для этого к воску и парафину добавляют натуральные пищевые красители.

Процесс создания церковных свечей длительный и кропотливый. Сперва на металлическую рамку нужно намотать хлопковый фитиль.

Размер рамки и шаг намотки напрямую зависят от того, какой величины будут изделия. Высота самых маленьких свечей составляет 20 сантиметров, самых больших – 73 сантиметра. Последние изготавливают специально для Владык. Причем, такие масштабные церковные атрибуты мастера делают исключительно вручную. Для этого рамку с фитилями опускают в расплавленный воск на несколько секунд. Затем слой должен высохнуть, после чего процесс повторяется вновь и вновь, пока не образуется нужный диаметр. На все про все уходит примерно полдня. Другие свечи в мастерской изготавливают с помощью специального оборудования, которое внешне напоминает карусель.

В специальных ваннах, куда погружают восковые брикеты, поддерживается определенная температура в 65 градусов. Благодаря этому образуется масса, похожая по консистенции на сироп. После того, как в нее несколько раз отправятся рамки с фитилями, и образуются свечи. Но, как выяснилось, не все зависит от оборудования и профессионализма мастеров.

Готовые свечи обязательно попадают на стеллаж, где мастера аккуратно срезают нижнюю часть и освобождают  изделия от рамки. Теперь их осталось только упаковать. Иногда церковные свечи декорируют в специальной художественной мастерской. Мы тоже решили  принять участие в этом интересном процессе.

Изготовление церковных свечей требует сосредоточенности и терпения, а главное – любви, которую день за днем вкладывают в этот процесс мастера.

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