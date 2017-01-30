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Как проводится зимняя подкормка диких животных?

30.01.2017 - 10:32

Морозы и густой снежный покров для братьев наших меньших могут быть просто губительными. В зимние холода диким животным сложнее докопаться до земли, чтобы добыть себе пищу. Спасения приходится ждать лишь от человека. Сейчас лесхозы по всей стране проводят усиленную подкормку диких зверей.

Узденский лесхоз занимает площадь в 30 гектаров. По подсчетам, на обширной территории обитают 70 оленей, 60 лосей и 250 косуль. Летом этих животных прикармливают на специальных подкормочных полях, а зимой с этой же целью здесь оборудуют специальные площадки.

Егеря и работники лесной охраны регулярно пополняют кормушки припасами – сеном, овощами, зерном…

Оказывается, парнокопытные очень любят соль. Они постоянно подходят к солонцам и с удовольствием лакомятся угощением. Но, к сожалению, человеку редко удаётся увидеть, как дикие животные подходят к кормушкам.

Для подкормки животных в холодное время лесхозы страны закупили сотни тонн кормов. Но любой желающий может помочь и передать лакомство по прямому назначению. Однако, самим строить кормушки и  кормить зверей нельзя. Ведь «самострои» привлекают внимание браконьеров.

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