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Как работает новая система парковок возле вокзала Минск-Пассажирский

07.07.2017 - 23:55

Новости Беларуси. Вместо шлагбаума камера: во дворах возле железнодорожного вокзала появилась новая система отслеживания въезда и выезда машин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ситуацию с парковочными местами в центре катастрофической назвать мало. Теперь камеры будут распознавать номера въезжающих во двор машин.

Если она принадлежит жильцу – можно смело оставлять. Для остальных час парковки обойдется от 2 до 5 рублей.

Но это не касается машин коммунальных или спасательных служб.

И в гости тоже можно ехать спокойно – достаточно предварительно ввести номер на специальном мобильном приложении.

Александр Юхимук, заместитель главы администрации Октябрьского района:
База данных постоянно обновляется. Можно в онлайн-режиме даже разрабатывать мобильные приложения.

Подробнее о том, что 7 июля происходило в Минске, в видеоинформации.

Как работает новая система парковок возле вокзала Минск-Пассажирский

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