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Как работают и приносят счастье главные новогодние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка

24.12.2016 - 13:25

Горячие деньки для северных гостей. Дедушки Морозы и Снегурочки по всей стране берутся за работу. Они щедро нагружают свои большие красные мешки игрушками и несут маленьким минчанам веселье, добро и счастье.

Лучшего новогоднего волшебника страны выбирали на Республиканском смотре-конкурсе Дедов Морозов и Снегурочек «Елка-фэст-2016». Игры, музыка, море улыбок и подарков – все, чтобы создать сказку для самых маленьких гостей праздника.  Приехал на фестиваль и главный Дед Мороз страны.

Главный Дед Мороз Беларуси:
Все очень основательно готовились, трудились и показали все, на что они способны, по максимуму. Меня поражает это стремление действительно делать праздник в первую очередь детям. Этого не отнимешь.

Быть  Дедушкой Морозом – дело очень ответственное считает, – Сергей Щитковский из Гродно. Это пока он в свитере и джинсах решает насущные вопросы. Но стоит только прикоснуться к волшебному одеянию – происходит чудо.

Сергей Щитковский:
Костюм Деда Мороза у меня стандартный, красного цвета, моего любимого. Яркий, с рукавами, как бояре раньше ходили. Шапка теплая пушистая. Конечно же, борода. Для Деда Мороза борода – это самое важное. Она должна быть пушистая, красивая и длинная. И посох, конечно же, волшебный, музыкальный. Волшебный он лишь потому, что исполняет желания тех, кто достоин, кто движется вперед, кто старается работать. Поэтому на Деда Мороза надейся, а сам не плошай.

Несколько минут – и перед нами настоящий Дед Мороз, который способен исполнить заветные мечты. Сергей признается: он сам верит в сказку, потому и дети не сомневаются в том, что он настоящий.

Некоторые Деды Морозы и Снегурки шагают в ногу со временем. Они изменяют привычные нам внешний облик и повадки новогоднего волшебника. Но остается неизменным желание подарить детям счастье и свою любовь.

Александр Губаревич, Марина Курлович:
Мы Дед Мороз и Снегурочка. Тролли. Мы приехали из сказочного города, который называется Тролльград. Мы с собой привезли веселье, подарки. А самое главное – всем детям нашей республики мы расскажем рецепт настоящего счастья.

Несмотря на крайне специфический образ, дети Деда Цветана и внучку Розочку жалуют. Дедушка и помощница очень добрые и даже сентиментальные.

Марина Курлович:
В Тролльграде все поют, все танцуют, все каждый час обнимаются. И я считаю, что мы должны передать это детям, с самого раннего возраста, что такой должен быть ребенок – радостный, счастливый. Конечно, мы все это показываем через наши образы.

Александр Губаревич:
Когда мы дарим подарки, то у меня прежде всего самоудовлетворение в душе. Сразу вспоминается детство, как нам дарили. Хочется, чтобы такое же детство (веселое, без компьютеров) было у нынешнего поколения.

Если Дедушка Мороз-тролль с внучкой живут в Тролльграде, то привычные нам Дед Мороз и Снегурочка предпочитают деревянные избушки.

В своей резиденции в Центральном парке имени Максима Горького Дед Мороз всегда с нетерпением ждет гостей. До 7 января с 10.00 до 18.00 он осуществляет прием маленьких минчан по вопросам исполнения желаний.

Также пообщаться с настоящим Дедом Морозом можно в  «Новогоднем экспрессе» детской железной дороги – во все праздничные дни, кроме 26, 27 декабря и 3,4 января.

Дед Морозов хватит на всех. 24 декабря в 17.30 состоится традиционное шествие Дедов Морозов и других новогодних персонажей. Они пройдут по маршруту площадь Независимости – проспект Независимости – улица Ленина – улица Интернациональная – площадь Свободы. Там состоится световое пиротехническое шоу с интересными представлениями, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Также у Минской городской ратуши будет реализован проект «В гостях у Деда Мороза». Пообщаться с любимым персонажем минчане и гости столицы могут с 24 декабря по 5 января с 11.00 до 21.00.

Верить в Деда Мороза – значит верить в чудо, волшебство и большую радость, которые ждут всех в наступающем году.

Главный Дед Мороз Беларуси

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